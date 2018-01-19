Тарасенко забил 20-й гол в сезоне, мастерски подставив клюшку

«Сент-Луис Блюз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» со счётом 4:1.

Счёт в матче во втором периоде открыл Владимир Тарасенко. Роберт Бортуццо нанёс бросок от синей линии, а Тарасенко мастерски подставил клюшку на пятачке, переправив шайбу ворота.

Для россиянина этот гол стал 20-м в сезоне, всего в 48 матчах на его счету 45 (20+25) баллов за результативность.

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Видео гола Тарасенко можно посмотреть также в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».