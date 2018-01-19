«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: Малкин ударил Брауна между ног, избежав удаления

«Лос-Анджелес Кингз» на домашней площадке принимает «Питтсбург Пинвингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.



В первом периоде при счёте 1:0 в пользу «Питтсбурга»Евгений Малкин в борьбе ударил Дастина Брауна клюшкой между ног, но судьи пропустили это нарушение. Браун упал на лёд и с трудом поднялся, но затем продолжил игру.

Идёт второй период, «Лос-Анджелес» сравнял счёт — 1:1.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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