Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: Малкин ударил Брауна между ног, избежав удаления

Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» на домашней площадке принимает «Питтсбург Пинвингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде при счёте 1:0 в пользу «Питтсбурга»Евгений Малкин в борьбе ударил Дастина Брауна клюшкой между ног, но судьи пропустили это нарушение. Браун упал на лёд и с трудом поднялся, но затем продолжил игру.

Идёт второй период, «Лос-Анджелес» сравнял счёт — 1:1.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

События дня НХЛ. С этим «Вегасом» не справились даже Кучеров и Стэмкос
А Бучневич стал автором победного гола
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент