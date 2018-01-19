Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Лос-Анджелес»

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Питтсбурга» два гола забил Патрик Хёрнквист (1-я и 51-я минуты), ещё один на счету Евгения Малкина (41). Россиянин также отдал одну голевую передачу. За «Лос-Анджелес» шайбу забросил Адриан Кемпе (35).

Это пятая победа «пингвинов» в последних шести матчах. «Короли» проиграли пятую встречу кряду.

Видео гола Малкина можно посмотреть на странице «Питтсбурга» в «Твиттере».