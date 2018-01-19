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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Лос-Анджелес»

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Питтсбурга» два гола забил Патрик Хёрнквист (1-я и 51-я минуты), ещё один на счету Евгения Малкина (41). Россиянин также отдал одну голевую передачу. За «Лос-Анджелес» шайбу забросил Адриан Кемпе (35).

Это пятая победа «пингвинов» в последних шести матчах. «Короли» проиграли пятую встречу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1 : 3
0:1, 1:0, 0:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Хёрнквист (Хагелин) – 00:43 (5x5), 1:1 – Кемпе (Копитар, Маззин) – 34:10 (5x5), 1:2 – Малкин (Мяяття, Шульц) – 40:26 (5x5), 1:3 – Хёрнквист (Кросби, Малкин) – 50:21 (5x4)

Видео гола Малкина можно посмотреть на странице «Питтсбурга» в «Твиттере».

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