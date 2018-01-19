Граньяни: те, кто считает Скривенса слабым вратарём, ничего не понимают в хоккее

Защитник минского «Динамо» и сборной Канады Марк-Андре Граньяни поделился ожиданиями от матча на открытом воздухе с рижскими одноклубниками и эмоциями от попадания в состав на Олимпиаду. Граньяни также отметил, что считает голкипера «Салавата Юлаева» Бена Скривенса, который также поедет в Пхёнчхан, одним из лучших игроков своего амплуа в КХЛ.

«Нет причин быть без медалей». Что пишут в Канаде о составе своей сборной Канадцы призывают не шутить о составе сборной, а проявлять к ней уважение. Даже если эти игроки мало кому знакомы.

«Завтра будет весело и для игроков, и для болельщиков. Это мой первый опыт игры на открытом воздухе, так что жду матча с нетерпением. Вообще, здорово, что такие встречи организуют. Игрокам важно, чтобы было нехолодно. Но завтра обещают хорошую погоду, да и лёд отличный. У нас всё ещё сохраняются шансы на плей-офф, нужно будет сфокусироваться на игре с рижским «Динамо» и взять три очка. Пока мы не потеряли шансов, будем верить, что сможем попасть в первую восьмёрку.

Я был счастлив, когда узнал, что еду на Олимпиаду и буду частью сборной Канады. Когда объявляли состав на Игры, было настоящее сумасшествие. У меня даже были проблемы со сном —так я был счастлив. Сейчас уже немного успокоился и вернулся к рутине. Люди говорят, что главный конкурент Канады — сборная России. Но это на бумаге, так что ничего не значит. Я не знаю состава многих команд, поэтому сложно сказать. Кто сильнейший игрок в сборной России? Могу сказать, что самым важным игроком будет голкипер. Олимпиада —скоротечный турнир, каждая команда может выиграть любой матч. Эксперты говорят, что вратарская линия — самая слабая в канадской сборной? Это их мнение, не значит, что это правда. Я верю в Бена Скривенса. Мы вместе в прошлом году играли за минское «Динамо». Он — один из лучших вратарей в КХЛ, так что нет причин не верить в Бена. Тот, кто считает Скривенса слабым вратарём, ничего не понимает в хоккее.

В Канаде хоккей — это как религия. Все турниры, в которых участвует сборная Канады, вызывают интерес. Не представляю, что с Олимпиадой будет по-другому. Ожидаю большое внимание к Играм в Корее со стороны канадских болельщиков. Во время Олимпиады в Сочи ученики вместо уроков смотрели хоккей? Разница во времени с Южной Корей несколько другая, так что не уверен, что надо так поступать», — передаёт слова Граньяни корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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