Савицкис: если бы Жердев думал о себе профессиональнее, был бы другим игроком

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал ситуацию с нападающим Николаем Жердевым. В этом сезоне клуб трижды подписывал с ним контракт, пока не разорвал его окончательно в начале января.

«Как не дать талантливому парню шанс? Трудно, когда берёшь ответственность… Всегда хочется дать человеку шанс, ну, ещё раз хочется дать ему шанс. Есть такие люди: один раз провинился и с концом. Мы по-философски подходим. Жердев не в юном возрасте? Так талантливый же. Если бы он думал о себе более профессионально, был бы другим игроком», — передаёт слова Савицкиса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.