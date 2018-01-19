Стоимость проведения игры под открытым небом в Риге чуть меньше, чем в Хельсинки

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал об организации матча на открытом воздухе с минскими одноклубниками. В декабре в КХЛ состоялся первый матч под открытым небом, он прошёл в Хельсинки между «Йокеритом» и СКА.

«Идея организации матча на открытом воздухе возникла в правлении КХЛ, которая была потом вынесена на совет директоров. Когда нам предложили это сделать, мы, конечно, сказали «да». Латвия очень много играла на открытом воздухе раньше.

Мы больше, чем полгода, готовились к этому мероприятию, строительство трибуны и всей инфраструктуры началось два месяца назад. Стоимость — коммерческая тайна, но довольно дорого. На пустом месте нужно было столько всего сделать. Трибуны — самая дорогая часть проекта. Расходы разделили рижское «Динамо» и наши спонсоры. «Йокерит» потратил 500 тыс. евро? У нас будет дешевле, но не намного», — передаёт слова Савицкиса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.