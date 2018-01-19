Ялонен: плохо, что «Йокерит» забил только один гол, а остальным я доволен

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи», который завершился со счётом 1:2.

«Поздравляю «Сочи» с победой. Доволен тем, как мы сегодня играли. Конечно, плохо, что забили всего один гол. А всем остальным доволен», — цитирует Ялонена пресс-служба «Сочи».



«Йокерит» мог обеспечить себе преимущество домашней площадки, набрав хотя бы одно очко, но пропустил решающий гол на 56-й минуте. «Сочи», в свою очередь, гарантировал себе место в восьмёрке.