Марков: «Словану» терять было нечего, такие игры — самые неприятные

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков прокомментировал поражение в матче со «Слованом» (2:4).

«Наверное, не настроились, не сыграли в свою игру. Допустили много прокатов, часто теряли шайбу в средней зоне. Допустили глупые ошибки. «Словану» терять было нечего, такие игры — самые неприятные. Нам нужно сделать выводы и готовиться к следующей игре. На каждую игру нужно выходить и выполнять план. Нужно готовиться к следующей игре, она будет тоже непростой — с «Витязем».

«Слован» две шайбы забил после рикошета? В хоккее бывают рикошеты… Ещё раз скажу, что мы сегодня не настроились должным образом. Много ненужных движений было, которые повлияли на ошибки. Большинство сегодня тоже не сработало. Всё это нужно серьёзно принять и готовиться дальше», — цитирует Маркова «Спорт Бизнес Online».