Евгений Малкин оштрафован на $ 5 тыс. за удар Дастина Брауна между ногами

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оштрафован на $ 5 тысяч за колющий удар в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Это максимальный штраф, предусмотренный коллективным соглашением.



В первом периоде Малкин клюшкой ударил между ногами нападающего Дастина Брауна, однако судьи пропустили это нарушение. Российский форвард набрал в матче 2 (1+1) балла за результативность, «Питтсбург» выиграл со счётом 3:1.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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