Ли: мою картонную фигуру привезли в Хабаровск, не думал забирать её себе

Нападающий «Амура» Олег Ли поделился впечатлениями от матча со СКА (0:5).



«Не сказал бы, что первый период был хорошим. Мы же проигрывали заведомо — 0:1, и позиционно проигрывали, соперник нас поддавливал. СКА навязал нам игру, с которой мы не смогли справиться. Это выражалось в микромоментах — не выводим шайбу, конкретно я, проигрываем борьбу. Из этого складываются микромоменты, которые СКА реализовал.



Юха нас всегда вытаскивает, очень сложные матчи у него бывают. То, что он пропустил, — это наша ошибка, мы ему не помогли. Все люди ошибаются, но мы берём вину на себя, а не вешаем на вратаря.



СКА — хорошая команда, приятно посмотреть на их игру, нам есть чему поучиться в дальнейшем. Я считаю, что это сильнейшая команда сейчас.Косвенно смотрим матчи, кто как сыграл, но нам надо акцентироваться на своей игре. Нам никто не поможет, если мы сами не выиграем. Сейчас важные матчи, где-то это сказывается, нервозность, но надо её отбросить и играть в свою игру, тогда всё получится.



Бывальцев мне заранее сказал, что привезёт мою картонную копию в Астану. Было приятно. Лёха — молодчик, он заслужил этот вызов на Матч звёзд. Спасибо ему, что отметил меня. Но это не только мой труд, но и всей нашей пятёрки, команды, тренеров. Фигуру привезли в Хабаровск, на матче с «Адмиралом» она будет стоять в фойе. О том, чтобы забрать её себе, не думал, но если отдадут, почему бы и нет, пускай стоит», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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