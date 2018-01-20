Карпентер — о своём будущем в «Куньлуне»: пока ничего не слышал об этом

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Бобби Карпентер поделился эмоциями от игры с «Локомотивом» (0:2).



«Думаю, была жёсткая, хорошая игра. Мы не забили, а без этого выиграть невозможно. У нас было большинство в третьем периоде, мы недостаточно много бросали в створ, но и голкипер соперника хорошо действовал.



Моё будущее в „Куньлуне“? Пока что ничего не слышал об этом», — приводит слова Карпентера официальный сайт ярославской команды.



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