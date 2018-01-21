Проворов забил гол, сыграв на добивании на пятачке

«Филадельфия Флайерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:1.



В первом периоде Трэвис Конечны проехался по зоне атаки и сделал передачу на клюшку защитнику Ивану Проворову, который дежурил перед воротами. Россиянин не смог с первого раза переиграть Кита Кинкейда, но со второго добивания послал шайбу в ворота, сделав счёт 3:0.

Для 21-летнего защитника этот гол стал девятым в сезоне, всего в 46 матчах он набрал 23 (9+14) очков при показателе полезности «+5».

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Видео гола Проворова можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.