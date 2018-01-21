Нападающий «Тампы» Владислав Наместников не забивает с 22 декабря 2017 года

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли в третьем матче регулярного чемпионата НХЛ кряду, на выезде уступив соперникам из «Миннесота Уайлд» со счётом 2:5.

Безголевая серия российского нападающего Владислава Наместникова достигла 13 матчей. В сегодняшнем матче игрок провёл на льду 19 минут 25 секунд, совершил один бросок по воротам «Уайлд» и заработал показатель полезности "-1". В последний раз форварду удалось отличиться 22 декабря 2017 года в игре с «Оттавой Сенаторз» (4:3 Б). За этот отрезок на счету хоккеиста пять голевых передач.

Всего в этом сезоне Наместников записал на свой счёт 35 (15+20) очков в 46 матчах.