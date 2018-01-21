Остон Мэттьюс повторил клубное достижение «Торонто» 28-летней давности

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» прервали серию из четырёх неудач и вышли победителями из гостевого противостояния с «Оттавой Сенаторз» благодаря трём голам за шесть минут в начале третьего периода, результат игры — 4:3.

Нападающий «кленовых листьев» Остон Мэттьюс забросил 20-ю шайбу в сезоне. Мэттьюс – первый с 1990 года игрок «Лифс» (после Даниэля Маруа), забивший не менее 20 голов в двух первых своих сезонах в лиге.

В этом сезоне на счету американского нападающего 35 (20+15) очков за результативность в 38 играх. Мэттьюс проводит второй сезон в лиге, в прошлом чемпионате форвард забросил 40 шайб в 82 матчах.

Видео гола Мэттьюса можно посмотреть на сайте НХЛ.