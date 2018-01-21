Джон Клингберг побил рекорд «Далласа», державшийся на протяжении 36 сезонов

Защитник «Даллас Старз» Джон Клингберг сделал ассистентский хет-трик в матче с «Баффало Сэйбрз» (7:1).

Шведский хоккеист достиг отметки в 40 голевых передач за сезон после 48 матчей. Он выбил 40 передач за чемпионат быстрее всех других защитников в клубной истории. Рекорд клуба по минимальному количеству игр, затраченных на достижение отметки в 40 передач за сезон, принадлежал Крэйгу Хартсбургу (50 игр в сезоне-1981/82). Российский хоккеист Сергей Зубов занимает пятое место в этом списке, в сезоне-2005/06 ему понадобилось 60 матчей.