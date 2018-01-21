Маккиннон сравнялся с Каменским по играм за «Эвеланш», в которых набрал «1+»

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» продлили серию побед до девяти матчей, на домашнем льду справившись с соперниками из «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра завершилась со счётом 3:1.

Нападающий хозяев Натан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка за результативность. Эта игра стала 66-й в карьере хоккеиста, в которой он набрал больше одного очка за матч. По этому показателю канадский хоккеист вышел на седьмое место в истории клуба, сравнявшись с российским форвардом Валерием Каменским. Лидирует Джо Сакик (291), второе место занимает Петер Форсберг (206), тройку лучших замыкает Милан Гейдук (199).

Маккиннон продлил результативную серию до девяти матчей, в которых на его счету 19 (8+11) очков.

Видео гола Маккиннона можно посмотреть в «твиттере» «Эвеланш».