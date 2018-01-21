Итоги дня НХЛ для россиян: "-6" Кучерова в 3 матчах, 6 бросков Проворова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заработал показатель полезности "-2" в игре с «Миннесотой Уайлд» (2:5). За последние три игры полезность лучшего бомбардира НХЛ составила "-6". Его партнёр Владислав Наместников продлил безголевую серию до 13 матчей, а голкипер Андрей Василевский пропустил 23 шайбы за последние пять игр. Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов сделал голевую передачу в игре с «Баффало Сэйбрз» (7:1), продлив результативную серию до семи игр. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов совершил шесть бросков в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1), один из которых достиг цели. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич в игре с «Колорадо» (1:3) забросил шайбу во втором матче кряду. Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами в игре с «Нэшвилл Предаторз» (3:4). Россиянин продлил серию с набранными очками до шести матчей, за этот отрезок он забил три гола и сделал пять передач при показателе полезности «+2».
|Игрок
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Василевский (в)
|«Тампа»
|30 из 34
|88,2
|2:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|+2
|2
|2
|0
|0
|-
|17.53
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|-1
|0
|3
|1
|1
|0 из 1
|17.09
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|09.36
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-1
|2
|2
|0
|1
|4 из 9
|19.54
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|3
|1
|1
|0 из 1
|13.44
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|1
|-
|19.16
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+2
|+1
|0
|4
|0
|0
|-
|21.50
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|0
|3
|0
|0
|-
|23.36
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|1
|1 из 2
|19.25
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|+2
|0
|6
|2
|1
|-
|23.13
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|4
|5
|0
|-
|23.42
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|14.19
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|1
|3
|0
|-
|19.13
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|2
|-
|17.59