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Итоги дня НХЛ для россиян: "-6" Кучерова в 3 матчах, 6 бросков Проворова

Хоккей

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заработал показатель полезности "-2" в игре с «Миннесотой Уайлд» (2:5). За последние три игры полезность лучшего бомбардира НХЛ составила "-6". Его партнёр Владислав Наместников продлил безголевую серию до 13 матчей, а голкипер Андрей Василевский пропустил 23 шайбы за последние пять игр. Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов сделал голевую передачу в игре с «Баффало Сэйбрз» (7:1), продлив результативную серию до семи игр. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов совершил шесть бросков в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1), один из которых достиг цели. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич в игре с «Колорадо» (1:3) забросил шайбу во втором матче кряду. Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами в игре с «Нэшвилл Предаторз» (3:4). Россиянин продлил серию с набранными очками до шести матчей, за этот отрезок он забил три гола и сделал пять передач при показателе полезности «+2».

ИгрокКлубСейвы% ОБСчёт
Василевский (в)«Тампа»30 из 3488,22:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Радулов (н)«Даллас»0+1+22200-17.53
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+0-103110 из 117.09
Якупов (н)«Колорадо»0+000120-09.36
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-122014 из 919.54
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-103110 из 113.44
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0-10101-19.16
Дадонов (н)«Флорида»0+2+10400-21.50
Кучеров (н)«Тампа»0+0-20300-23.36
Наместников (н)«Тампа»0+0-101011 из 219.25
Проворов (з)«Филадельфия»1+0+20621-23.13
Задоров (з)«Колорадо»0+0+10450-23.42
Куликов (з)«Виннипег»0+000100-14.19
Сергачёв (з)«Тампа»0+100130-19.13
Емелин (з)«Нэшвилл»0+0+10012-17.59
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