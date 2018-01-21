Итоги дня НХЛ для россиян: "-6" Кучерова в 3 матчах, 6 бросков Проворова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.

События дня НХЛ. Проворов оставит Малкина без плей-офф? Малкин и компания проиграли «Шаркс», чем осложнили себе борьбу за кубковую путёвку.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заработал показатель полезности "-2" в игре с «Миннесотой Уайлд» (2:5). За последние три игры полезность лучшего бомбардира НХЛ составила "-6". Его партнёр Владислав Наместников продлил безголевую серию до 13 матчей, а голкипер Андрей Василевский пропустил 23 шайбы за последние пять игр. Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов сделал голевую передачу в игре с «Баффало Сэйбрз» (7:1), продлив результативную серию до семи игр. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов совершил шесть бросков в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1), один из которых достиг цели. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич в игре с «Колорадо» (1:3) забросил шайбу во втором матче кряду. Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами в игре с «Нэшвилл Предаторз» (3:4). Россиянин продлил серию с набранными очками до шести матчей, за этот отрезок он забил три гола и сделал пять передач при показателе полезности «+2».

Игрок Клуб Сейвы % ОБ Счёт Василевский (в) «Тампа» 30 из 34 88,2 2:5