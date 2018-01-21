Купер — о серии поражений «Тампы»: невозможно разучиться играть за неделю

Главный тренер «Тампа Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Миннесоты Уайлд» (2:5), ставшее для его команды третьим подряд.



«Команды могут выигрывать и продолжать серии побед, даже когда играют не совсем правильно. В конечном счёте это сказывается. Можно потерпеть поражение в матчах, в которых игроки выкладываются. На данном этапе сезона «Тампе» не хватает согласованности, но это не от недостатка усилий. Наше разочарование начинает расти, необходимо мысленно оставить эту серию поражений позади.



Странно, что нам не хватает взаимопонимания. Игроки не разучились играть в хоккей за последние полторы недели. Но это непонятно: один двигается в одну сторону, другой – в другую.



Мы должны продолжать работать. То, чего мы достигли в сезоне, не было вызвано счастливым случаем. Невозможно разучиться играть в хоккей за неделю или две. Мы знаем, что можем играть лучше. Теперь нам надо сосредоточиться и как следует подготовиться к игре с «Чикаго Блэкхоукс», – цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.