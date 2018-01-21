Ткачёв: «Ак Барсу» не хватает сантиметров в завершении атак

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (0:2).

«Именно сегодня, несмотря на счёт, мы имели преимущество. Были проблемы с реализацией, это основной компонент, который надо поправить. Собственно, над этим и будем работать. Считаю, что нам не хватает настырности в завершении атак. Сантиметров каких-то не хватает. Будет интересная игра с ЦСКА, мы постараемся выложиться на все сто процентов, самое главное — выиграть», – передаёт слова Ткачёва «Спорт Бизнес Online».