Свитов: не нужно говорить, что в «Ак Барсе» не делают работу над ошибками

Капитан «Ак Барса» Александр Свитов прокомментировал поражение от «Витязя» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Опять пропустили гол в большинстве, оставили команду «три на пять». Не смогли забить свои голы – мало бросаем по воротам как в равных составах, так и в большинстве.

Не делаем работу над ошибками? Почему? Делаем. Каждая команда по-разному играет, нельзя же на одной команде только ошибки смотреть. Не надо говорить, что мы не делаем – делаем работу над ошибками, смотрим игры.

У нас нет проблем с мотивацией. Просто надо реализовывать свои моменты", — передаёт слова Свитова «Спорт Бизнес Online».