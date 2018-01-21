Легендарный Пол Коффи вошёл в тренерский штаб «Эдмонтона»

«Эдмонтон Ойлерз» объявил о назначении Пола Коффи тренером по развитию мастерства хоккеистов, информирует официальный сайт команды.

Коффи является членом Зала славы НХЛ, в качестве игрока он набрал 1531 (396+1135) балл за результативность в 1409 матчах в лиге. Коффи занимает второе место в истории лиги по голам, передачам и очкам среди защитников. Он является четырёхкратным обладателем кубка Стэнли, три из которых были выиграны в составе «Ойлерз».

В составе сборной Канады трижды становился обладателем кубка Канады (1984, 1987 и 1991).