АХЛ: Зыков забросил великолепную шайбу в ОТ и вернул лидерство в гонке снайперов

Нападающий «Шарлотт Чекерс» Валентин Зыков забросил 21-ю шайбу в сезоне в овертайме матча с «Рочестер Американс» и принёс победу своей команде со счётом 5:4 ОТ.

Зыков получил шайбу в средней зоне, блестяще обыграл защитника, выкатился на голкипера Линуса Улльмарка и красиво переиграл его.

В этом матче на счету Зыкова 3 (2+1) очка за результативность. Российский форвард вернул ранее утраченное лидерство в зачёте снайперов АХЛ. В этом сезоне на счету нападающего 31 (21+10) очко в 37 играх.

Посмотреть видео гола Зыкова можно в «твиттере» клуба.