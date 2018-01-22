Итоги дня МХЛ: 13 шайб в Ханты-Мансийске, шестое поражение подряд «Сарматов»

21 января в Молодёжной хоккейной лиге состоялось восемь матчей.
«Авто» на домашнем льду победил «Толпар» — 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
3 : 1
0:0, 2:0, 1:1
Толпар
Уфа
1:0 – Павленко (Дубовик, Севостьянов) – 27:32 (5x4), 2:0 – Рассейкин (Павленко) – 28:07 (5x4), 2:1 – Оськин (Скориков) – 48:30 (5x5), 3:1 – Голещихин (Рассейкин) – 53:42 (5x5)
«Стальные Лисы» в домашней игре оказались сильнее «Ладьи» со счётом 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 11:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
2 : 1
1:0, 0:1, 1:0
Ладья
Тольятти
1:0 – Спиридонов (Борисов, Шешин) – 12:36 (5x5), 1:1 – Поляничев (Переляев, Журавлёв) – 28:18 (5x4), 2:1 – Касалинский (Антипин, Токарев) – 52:12 (5x5)
«Крылья Советов» взяли реванш у МХК «Динамо» Москва со счётом 2:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Москва
2 : 0
0:0, 0:0, 2:0
МХК Динамо
Москва
1:0 – Лялин (Копылов, Гаврилов) – 55:02 (5x4), 2:0 – Вяткин – 59:40 (en)
МХК «Динамо» СПб на своём льду уступил «Русским Витязям» — 3:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 4
0:0, 1:2, 2:2
Русские Витязи
Чехов
0:1 – Павлов (Верба, Горохов) – 33:15 (5x5), 1:1 – Дыняк (Шепитько, Назаревич) – 37:51 (5x5), 1:2 – Растворов (Пыленков, Плехов) – 39:59 (5x4), 1:3 – Гончаров (Чуйков) – 40:44 (5x5), 1:4 – Варламов (Пыленков, Гончаров) – 48:14 (5x5), 2:4 – Баранов (Чернов, Дыняк) – 56:54 (5x4), 3:4 – Жабреев (Васильев, Назаревич) – 57:27 (5x5)
МХК «Спартак» проиграл «Красной Армии» со счётом 3:4 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
3 : 4
1:0, 2:0, 0:3, 0:1
Красная Армия
Москва
1:0 – Шалагин (Цыплаков, Леванов) – 01:36 (5x5), 2:0 – Цыплаков (Кузнецов, Леванов) – 21:06 (5x5), 3:0 – Шалагин (Сходцев) – 25:29 (5x4), 3:1 – Аноп (Шепельков) – 40:47 (5x5), 3:2 – Крашенинников (Аноп, Бякин) – 43:49 (5x5), 3:3 – Корбит (Дёмин, Филин) – 56:07 (5x5), 3:4 – Филин (Мирошниченко, Бякин) – 60:46 (5x4)
«Алтай» в серии буллитов сломил сопротивление «Реактора» — 3:2 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 14:00 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
3 : 2
0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0
Реактор
Нижнекамск
0:1 – Фавричников (Голубович) – 17:28 (5x5), 0:2 – Шарифьянов (Гильманов) – 24:56 (5x5), 1:2 – Гапонов (Третьяковский, Шишов) – 26:32 (5x5), 2:2 – Шишов (Клавдиев, Гапонов) – 52:45 (5x4), 3:2 – Клавдиев – 65:00 ( ПБ)
«Сарматы» уступили «Ирбису» со счётом 0:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 15:00 МСК
Сарматы
Оренбург
0 : 1
0:0, 0:1, 0:0
Ирбис
Казань
0:1 – Валеев (Ахметвалиев) – 29:39 (5x5)
«Мамонты Югры» в самом результативном поединке дня победили «Кузнецких Медведей» — 7:6 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
7 : 6
3:2, 2:3, 1:1, 0:0, 1:0
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 – Грымзин (Еркин, Гайдеик) – 07:11 (5x5), 1:1 – Сизиков (Рубан) – 07:45 (5x5), 1:2 – Сизиков (Жданов, Рубан) – 10:41 (5x4), 2:2 – Яремчук (Руденко, Журавлёв) – 13:54 (5x5), 3:2 – Голоднюк (Еркин, Гайдеик) – 17:22 (5x4), 4:2 – Дроздецких (Яремчук, Журавлёв) – 20:25 (5x5), 5:2 – Еркин (Морозов, Куцмус) – 21:39 (5x5), 5:3 – Рубан (Левашов) – 27:34 (4x5), 5:4 – Олендаренко (Шевченко, Караваев) – 34:16 (5x5), 5:5 – Рубан (Караваев) – 38:42 (5x5), 5:6 – Рубан – 44:02 (5x5), 6:6 – Беляев (Анохин, Попов) – 57:55 (5x4), 7:6 – Морозов – 65:00 ( ПБ)