Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Амур» проиграл «Локомотиву», не сумев приблизиться к «Сибири»

Хоккей

В Ярославле местный «Локомотив» одержал уверенную победу над хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 3:0. Команда Дмитрия Квартальнова выиграла третий матч подряд.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Егор Аверин, Артём Ильенко и Артур Каюмов. «Сухим» матчем отметился голкипер «железнодорожников» Александр Судницин, отразивший 21 бросок по своим воротам.

Посмотреть видео опасных моментов матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 0
0:0, 3:0, 0:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Аверин (Накладал, Судницин) – 21:07 (4x5), 2:0 – Ильенко (Кронвалль) – 31:09 (5x5), 3:0 – Каюмов (Аверин, Локтионов) – 39:28 (5x5)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Битвы за плей-офф – будет очень жарко. Прогнозы на день КХЛ
«Динамо» и «Северсталь» останутся при своих, «Авангард» возьмёт реванш у «Трактора», а «Амур» не останется без очков в Ярославе.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент