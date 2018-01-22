«Амур» проиграл «Локомотиву», не сумев приблизиться к «Сибири»

В Ярославле местный «Локомотив» одержал уверенную победу над хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 3:0. Команда Дмитрия Квартальнова выиграла третий матч подряд.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Егор Аверин, Артём Ильенко и Артур Каюмов. «Сухим» матчем отметился голкипер «железнодорожников» Александр Судницин, отразивший 21 бросок по своим воротам.
Посмотреть видео опасных моментов матча можно на официальном сайте КХЛ.
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