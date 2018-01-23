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Гол Якупова помог «Колорадо» одолеть «Торонто» и одержать 10-ю победу подряд

Хоккей

«Колорадо Эвеланш» вырвал победу у «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Эвеланш» отличились Габриэль Бурк (3-я минута), Наиль Якупов (31), Блейк Комо (53) и Габриэль Ландеског (60). За «Мэйпл Лифс» голы забили Патрик Марло (21) и Остон Мэттьюс (30). Защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 23 минуты 41 секунду. Эта победа стала для «Эвеланш» 10-й подряд.

В ещё одном матче «Детройт Ред Уингз» уверенно переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2 : 4
0:1, 2:1, 0:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Бурк (Джост, Комфер) – 02:19 (5x5), 1:1 – Марло (Комаров, Гардинер) – 20:19 (5x5), 2:1 – Мэттьюс (Нюландер, Боргман) – 29:17 (5x5), 2:2 – Якупов (Керфут) – 30:51 (5x5), 2:3 – Комо (Сёдерберг, Джонсон) – 52:17 (5x5), 2:4 – Ландеског (Рантанен) – 59:06 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Бертуцци (Ларкин, Атанасиу) – 06:36 (5x5), 0:2 – Бут (Эрикссон, Фрк) – 38:12 (5x5), 0:3 – Ларкин (Атанасиу, Дженсен) – 51:02 (5x5)

Видео гола Якупова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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