Гол Якупова помог «Колорадо» одолеть «Торонто» и одержать 10-ю победу подряд

«Колорадо Эвеланш» вырвал победу у «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Эвеланш» отличились Габриэль Бурк (3-я минута), Наиль Якупов (31), Блейк Комо (53) и Габриэль Ландеског (60). За «Мэйпл Лифс» голы забили Патрик Марло (21) и Остон Мэттьюс (30). Защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 23 минуты 41 секунду. Эта победа стала для «Эвеланш» 10-й подряд.

В ещё одном матче «Детройт Ред Уингз» уверенно переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0.

Видео гола Якупова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».