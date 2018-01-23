Мразек – первый вратарь «Детройта» за 61 год с двумя «сухарями» в гостях подряд

«Детройт Ред Уингз» одержал победу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:0.



Вратарь «красных крыльев» Петр Мразек отразил все 37 бросков и стал пятым голкипером в истории клуба и первым с 1957 года, который сыграл на ноль в двух выездных матчах подряд. Предыдущую победу он одержал в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).

Ранее это достижение покорялось Хэпу Холмсу (15-17 января 1928 года), Долли Долсону (21-24 февраля 1929-го), Норми Смиту (14-17 января 1937-го) и Гленну Халлу (31 декабря 1956 – 2 января 1957-го).