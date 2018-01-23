Василевский: важная победа, теперь у «Тампы» будет больше уверенности в себе

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (2:0), которая позволила его команде прервать серию из трёх поражений. Сам голкипер сыграл на ноль седьмой раз в сезоне, повторив клубный рекорд, установленный Николаем Хабибулиным.



«Это важная победа для всей команды. Теперь у нас будет больше уверенности в себе. Но эта игра уже в прошлом, завтра будет новый день и новый матч. Надо идти игра за игрой», — приводятся слова Василевского на официальном сайте НХЛ.

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