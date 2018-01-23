Бернье – первый вратарь «Колорадо» после Руа, выигравший 9 матчей подряд

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Джонатан Бернье отразил 29 из 31 броска в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2) и одержал девятую победу подряд.



Он стал третьим голкипером в истории «Колорадо»/«Квебек Нордикс», который выиграл не менее девяти матчей кряду. Столько же игр подряд выиграл Стефан Фисе в сезоне-1995/98, а рекорд клуба установлен Патриком Руа в сезоне-1998/99, когда он одержал 11 побед кряду.

Кроме того, «Колорадо» продлил победную серию до 10 матчей, что является вторым показателем в истории клуба. Самая долгая серия побед была одержана в сезоне-1998/99 -12 матчей подряд.