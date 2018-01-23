Возьмёт ли «Ак Барс» реванш у ЦСКА и как завершатся другие матчи в КХЛ

23 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

Последние большие разборки за плей-офф перед Олимпиадой. Прогнозы на КХЛ «Салават» на 99% гарантирует себе второе место на Востоке, а «Сибирь» сделает шаг навстречу к плей-офф.

«Сибирь» — «Лада»;

«Барыс» — «Автомобилист»;

«Салават Юлаев» — «Йокерит»;

«Нефтехимик» — «Слован»;

ХК «Сочи» — «Витязь»;

«Ак Барс» — ЦСКА.



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