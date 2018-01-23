Итоги дня НХЛ для россиян: 7-й «сухарь» Василевского, Кучеров не забивает 5 игр

В ночь с 22 на 23 января мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняли участие семь российских игроков. Андрей Василевский в седьмой раз в сезоне сыграл на ноль, повторив рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг», установленный Николаем Хабибулиным. Никита Кучеров продлил безголевую серию до пяти матчей, а Наиль Якупов забил впервые с 23 декабря. Артём Анисимов вернулся в состав «Чикаго Блэкхоукс» после травмы и провёл первый матч с 28 декабря, заработав показатель полезности «-2».
Василевский повторил рекорд Хабибулина! 40 сейвов и 7-й «сухарь» в сезоне
А Якупов забил первый раз за месяц, но сделал это красиво.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|40 из 40
|100
|2:0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|1+0
|0
|2
|+2
|9.05
|-
|1
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0
|0
|4
|0
|18.52
|-
|0
|1
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0
|0
|2
|0
|14.58
|2 из 5
|1
|1
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|0
|-2
|15.30
|3 из 5
|1
|1
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0
|4
|1
|0
|17.08
|-
|3
|1
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|1
|-1
|23.41
|-
|1
|1
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