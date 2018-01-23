Итоги дня НХЛ для россиян: 7-й «сухарь» Василевского, Кучеров не забивает 5 игр

В ночь с 22 на 23 января мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняли участие семь российских игроков. Андрей Василевский в седьмой раз в сезоне сыграл на ноль, повторив рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг», установленный Николаем Хабибулиным. Никита Кучеров продлил безголевую серию до пяти матчей, а Наиль Якупов забил впервые с 23 декабря. Артём Анисимов вернулся в состав «Чикаго Блэкхоукс» после травмы и провёл первый матч с 28 декабря, заработав показатель полезности «-2».

Василевский повторил рекорд Хабибулина! 40 сейвов и 7-й «сухарь» в сезоне А Якупов забил первый раз за месяц, но сделал это красиво.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Василевский «Тампа» 40 из 40 100 2:0

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Якупов (н) «Колорадо» 1+0 0 2 +2 9.05 - 1 0 Кучеров (н) «Тампа» 0 0 4 0 18.52 - 0 1 Наместников (н) «Тампа» 0 0 2 0 14.58 2 из 5 1 1 Анисимов (н) «Чикаго» 0 0 0 -2 15.30 3 из 5 1 1 Сергачёв (з) «Тампа» 0 4 1 0 17.08 - 3 1 Задоров (з) «Колорадо» 0 0 1 -1 23.41 - 1 1

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