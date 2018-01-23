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Итоги дня НХЛ для россиян: 7-й «сухарь» Василевского, Кучеров не забивает 5 игр

Хоккей

В ночь с 22 на 23 января мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняли участие семь российских игроков. Андрей Василевский в седьмой раз в сезоне сыграл на ноль, повторив рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг», установленный Николаем Хабибулиным. Никита Кучеров продлил безголевую серию до пяти матчей, а Наиль Якупов забил впервые с 23 декабря. Артём Анисимов вернулся в состав «Чикаго Блэкхоукс» после травмы и провёл первый матч с 28 декабря, заработав показатель полезности «-2».

Василевский повторил рекорд Хабибулина! 40 сейвов и 7-й «сухарь» в сезоне
А Якупов забил первый раз за месяц, но сделал это красиво.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Василевский«Тампа»40 из 401002:0
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Якупов (н)«Колорадо»1+002+29.05-10
Кучеров (н)«Тампа»004018.52-01
Наместников (н)«Тампа»002014.582 из 511
Анисимов (н)«Чикаго»000-215.303 из 511
Сергачёв (з)«Тампа»041017.08-31
Задоров (з)«Колорадо»001-123.41-11

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