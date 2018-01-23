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«Сибирь» одолела «Ладу», обойдя в таблице «Авангард»

Хоккей

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду оказалась сильнее тольяттинской «Лады», встреча завершилась со счётом 2:0. Команда Владимира Юрзинова-младшего выиграла 12 из 14 последних матчей.

Обе заброшенные шайбы на свой счёт записал Александр Шаров. Сухой матч оформил голкипер новосибирской команды Алексей Красиков. для которого шат-аут стал вторым подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2 : 0
0:0, 0:0, 2:0
Лада
Тольятти
1:0 – Шаров (Основин, Ермаков) – 52:47 (5x4), 2:0 – Шаров (Основин, Санников) – 58:26 (5x4)

Посмотреть видео с опасными моментами встречи также можно на официальном сайте КХЛ.

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