«Сибирь» одолела «Ладу», обойдя в таблице «Авангард»

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду оказалась сильнее тольяттинской «Лады», встреча завершилась со счётом 2:0. Команда Владимира Юрзинова-младшего выиграла 12 из 14 последних матчей.



Обе заброшенные шайбы на свой счёт записал Александр Шаров. Сухой матч оформил голкипер новосибирской команды Алексей Красиков. для которого шат-аут стал вторым подряд.

Посмотреть видео с опасными моментами встречи также можно на официальном сайте КХЛ.

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