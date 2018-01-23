Штаб сборной России по хоккею в полном составе приглашён на Олимпиаду

Штаб хоккейной сборной России, тренерский состав, медицинский, административный и технический персоналы в полном составе приглашены на Олимпийские игры—2018, информирует Федерация хоккея России.



Напомним, несколько российских хоккеистов не получили подобных приглашений. На сегодняшний день не допущены следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.



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ФХР назвала хоккеистов, получивших приглашения МОК для участия в Олимпиаде