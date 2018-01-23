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В последних 15 играх «Сибирь» набрала 35 очков, это больше, чем у СКА и ЦСКА

Хоккей

Новосибирская «Сибирь» сегодня, 23 января, одержала победу во встрече с тольяттинской «Ладой», матч закончился со счётом 2:0. Таким образом, после назначения Владимира Юрзинова-младшего на пост главного тренера «Сибирь» выиграла 12 из 15 матчей, набрав 35 очков из 45 возможных.

Для сравнения московский ЦСКА и петербургский СКА за тот же отрезок набрали по 31 очку из 45. Сейчас «Сибирь» занимает седьмое место в Восточной конференции, опередив «Авангард».

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