Аболс: поступок Рахимуллина – это тупо, но мне за него не стыдно

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс подвёл итог поражению в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (0:2).



«Если я не ошибаюсь, то после смены тренера «Сибирь» идёт на первом месте в лиге по набранным очкам, играет здорово. Сегодня новосибирцы были лучше, чем мы, особенно в движении. Мы почти всю игру оборонялись, какими-то правдами-неправдами держались, но в конце получили удаления и проиграли матч. В таких матчах надо терпеть и не удаляться. Самоотдача была неплохая, но «Сибирь» была лучше.



Стыдно ли мне за поступок Рахимуллина? Нет, мне не стыдно, но поступок был глупый. Да, молодой парень силового плана. Я повтора не видел, но как молодой игрок он не имеет права удаляться при счёте 0:1. Говорил ему: «Ты втыкайся, но не удаляйся». Если соперник получил травму, я сожалею, этому никто не радуется. У нас Харпер тоже получил сотрясение мозга и вообще не понимает, где находится. Мне не стыдно за Рахимуллина. Если он толкнул руками, то это тупо, даже так могу сказать. Я говорил, что у одних не хватает опыта, у других мастерства. У этого не хватает опыта. Хотел помочь – помог, только не нам.



Если мы выйдем и не будем сражаться… Мы и так не самая мастеровитая команда. Это наша работа. Если не будем биться, то надо заканчивать – мне, им, всем. Нужно каждый вечер выходить и делать максимум того, что ты можешь. Да, «Сибирь» была лучше, но мы за что-то могли зацепиться», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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