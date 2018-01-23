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«Автомобилист» прервал серию поражений, победив «Барыс»

Хоккей

В Астане местный «Барыс» потерпел поражение во встрече с екатеринбургским «Автомобилистом», матч завершился со счётом 2:3 Б. Подопечные Владимира Крикунова прервали серию поражений из трёх игр.

У «Барыса» голы на свой счёт записали Кевин Даллман и Найджел Доус. В составе екатеринбургской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Пьер-Александр Паренто и Алексей Василевский, победный буллит реализовал Анатолий Голышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
2 : 3
1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Даллман (Старченко, Доус) – 05:17 (5x4), 1:1 – Паренто (Чесалин, Василевский) – 28:57 (5x5), 2:1 – Доус (Маклюков, Евдокимов) – 42:01 (5x4), 2:2 – Василевский (Голышев, Кучерявенко) – 57:37 (6x4), 2:3 – Голышев – 65:00 ( ПБ)

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