«Автомобилист» прервал серию поражений, победив «Барыс»

В Астане местный «Барыс» потерпел поражение во встрече с екатеринбургским «Автомобилистом», матч завершился со счётом 2:3 Б. Подопечные Владимира Крикунова прервали серию поражений из трёх игр.



У «Барыса» голы на свой счёт записали Кевин Даллман и Найджел Доус. В составе екатеринбургской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Пьер-Александр Паренто и Алексей Василевский, победный буллит реализовал Анатолий Голышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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