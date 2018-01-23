Кейн — об игре с Панариным: мой хоккей не меняется в зависимости от партнёра

Нападающий «Чикаго Блэкхоус» Патрик Кейн рассказал об игре с разными партнёрами по звену.



«С Панариным надо было занять позицию на свободном льду, играть в пас поперёк площадки, чтобы вывести его на бросок в касание. У него это здорово получалось. Со Шмальцем нужно пользоваться его скоростью, чтобы пройти среднюю зону. А в зоне атаки надо постоянно двигаться. Неважно, куда — надо двигаться. Должно быть постоянное движение. Есть вещи, которые надо корректировать в зависимости от партнёра, но принципиально в моей игре всё остаётся по-прежнему», — цитирует Кейна официальный сайт лиги.

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