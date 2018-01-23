Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Нефтехимик» уверенно обыграл «Слован», победа стала четвёртой подряд

Хоккей

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» одержал уверенную победу над «Слованом», встреча завершилась со счётом 5:1. Команда Андрея Назарова выиграла четвёртый матч подряд.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Александр Авцин, Никита Филатов и Робин Ганзл, оформивший дубль. Единственный гол у «Слована» записал на свой счёт Томаш Грнка.

Посмотреть видео с опасными моментами встречи можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
5 : 1
1:0, 3:0, 1:1
Слован
Братислава
1:0 – Ганзл (Филатов, Густафссон) – 16:09 (5x5), 2:0 – Ганзл (Филатов, Секстон) – 24:43 (5x5), 3:0 – Порядин (Куликов, Брынцев) – 30:32 (5x5), 4:0 – Авцин (Бикмуллин) – 32:20 (5x5), 5:0 – Филатов (Секстон) – 46:03 (5x4), 5:1 – Грнка (Депре, Дженовей) – 50:37 (5x4)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Авангард» ждёт битва с «Сибирью», в Уфе довольны. Расклады перед плей-офф
Омск реально рискует остаться без плей-офф.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент