«Нефтехимик» уверенно обыграл «Слован», победа стала четвёртой подряд

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» одержал уверенную победу над «Слованом», встреча завершилась со счётом 5:1. Команда Андрея Назарова выиграла четвёртый матч подряд.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Александр Авцин, Никита Филатов и Робин Ганзл, оформивший дубль. Единственный гол у «Слована» записал на свой счёт Томаш Грнка.

Посмотреть видео с опасными моментами встречи можно на официальном сайте КХЛ.

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