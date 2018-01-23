Назаров: тяжело проводить первую игру после попадания в плей-офф

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от матча со «Слованом» (5:1).



«Хочется, во-первых, поблагодарить ребят. Очень серьёзно настраивались на эту игру, потому что это четвёртая домашняя игра и морально тяжело было. Тяжело настраиваться на первую после попадания в плей-офф игру. Настраивались, много разговаривали с ними. Благодарен им, что прониклись. Хорошо сыграли в первом периоде, много не забили, потом уже просто везти стало, пошло в обратку, и, безусловно, рад победе. Желаю всем хорошо отдохнуть, в олимпийскую паузу поболеть за сборную России.



Как проведём паузу? Команда отдохнёт несколько дней. Затем будем тренироваться, готовиться. У нас запланированы две товарищеские матчи в Уфе прямо дня за четыре до возобновления чемпионата», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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