Глава Самарской области: приму все меры, чтобы сохранить «Ладу» в КХЛ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с тольяттинской «Ладой», которую в конце сезона могут исключить из Континентальной хоккейной лиги.



«Хочу сказать, что мне не безразлична судьба клуба. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что им также не безразлично будущее команды. Я приму все меры, чтобы сохранить клуб в высшем эшелоне российского хоккея», — приводит слова функционера «Волга-Ньюс».



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