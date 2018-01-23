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Глава Самарской области: приму все меры, чтобы сохранить «Ладу» в КХЛ

Хоккей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с тольяттинской «Ладой», которую в конце сезона могут исключить из Континентальной хоккейной лиги.

«Хочу сказать, что мне не безразлична судьба клуба. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что им также не безразлично будущее команды. Я приму все меры, чтобы сохранить клуб в высшем эшелоне российского хоккея», — приводит слова функционера «Волга-Ньюс».

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