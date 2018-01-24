«Монреаль» прервал 10-матчевую победную серию «Колорадо», Якупов набрал 1 очко

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Монреаля» отличились Николя Делорье (26-я минута), Алекс Гальченюк (28), Джонатан Друен (53) и Брендан Галлахер (59). За «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон (55) и Джей Ти Комфер (60). Нападающий «Эвеланш» Наиль Якупов набрал 1 очко. Защитник Никита Задоров отыграл 21 минуту 35 секунд.

Победная серия «Колорадо» прервалась на отметке в 10 матчей.