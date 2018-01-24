Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Монреаль» прервал 10-матчевую победную серию «Колорадо», Якупов набрал 1 очко

Хоккей

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Монреаля» отличились Николя Делорье (26-я минута), Алекс Гальченюк (28), Джонатан Друен (53) и Брендан Галлахер (59). За «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон (55) и Джей Ти Комфер (60). Нападающий «Эвеланш» Наиль Якупов набрал 1 очко. Защитник Никита Задоров отыграл 21 минуту 35 секунд.

Победная серия «Колорадо» прервалась на отметке в 10 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
4 : 2
0:0, 2:0, 2:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Делорье (Друен, Гальченюк) – 25:42 (5x5), 2:0 – Гальченюк (Байрон, Друен) – 27:58 (5x4), 3:0 – Друен (Питри, Алзнер) – 52:36 (5x5), 3:1 – Маккиннон (Джонсон, Ландеског) – 54:11 (5x5), 4:1 – Галлахер – 58:24 (en), 4:2 – Комфер (Якупов) – 59:48 (5x5)
Василевский повторил рекорд Хабибулина! 40 сейвов и 7-й «сухарь» в сезоне
А Якупов забил первый раз за месяц, но сделал это красиво.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент