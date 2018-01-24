«Бостон» переиграл «Нью-Джерси», «Филадельфия» в ОТ дожала «Детройт»

«Бостон Брюинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2. В составе «Бостона» отличились Райли Нэш, Патрис Бержерон и Брэд Маршан. За «Нью-Джерси» голы забили Майлз Вуд и Деймон Сиверсон. Голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в матче не принимал. Эта победа стала для «Бостона» 4-й кряду.

«Филадельфия Флайерз» в овертайме вырвал победу у «Детройт Ред Уингз» — 3:2. В основное время в составе «Филадельфии» отличились Эндрю Макдональд и Якуб Ворачек. За «Детройт» голы забили Джонатан Эрикссон и Франс Нильсен. Победу «Флайерз» принесла шайба Трэвиса Конечны на первой минуте овертайма. Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 15 секунд.