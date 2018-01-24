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«Бостон» переиграл «Нью-Джерси», «Филадельфия» в ОТ дожала «Детройт»

Хоккей

«Бостон Брюинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2. В составе «Бостона» отличились Райли Нэш, Патрис Бержерон и Брэд Маршан. За «Нью-Джерси» голы забили Майлз Вуд и Деймон Сиверсон. Голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в матче не принимал. Эта победа стала для «Бостона» 4-й кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 2
0:0, 3:2, 0:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Вуд (Батчер, Хишир) – 22:05 (5x5), 1:1 – Нэш (Хайнен) – 27:03 (5x5), 1:2 – Сиверсон (Юханссон, Заха) – 29:03 (5x5), 2:2 – Бержерон (Маршан, Круг) – 32:53 (5x3), 3:2 – Маршан (Пастрняк) – 39:27 (5x5)

«Филадельфия Флайерз» в овертайме вырвал победу у «Детройт Ред Уингз» — 3:2. В основное время в составе «Филадельфии» отличились Эндрю Макдональд и Якуб Ворачек. За «Детройт» голы забили Джонатан Эрикссон и Франс Нильсен. Победу «Флайерз» принесла шайба Трэвиса Конечны на первой минуте овертайма. Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 15 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2 : 3
1:0, 0:2, 1:0, 0:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Эрикссон (Гленденинг) – 10:42 (5x5), 1:1 – Макдональд (Ворачек) – 21:10 (5x5), 1:2 – Ворачек (Кутюрье, Жиру) – 39:23 (5x4), 2:2 – Нильсен (Татар, Гленденинг) – 50:44 (5x5), 2:3 – Конечны (Кутюрье) – 60:27 (3x3)
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