«Бостон» переиграл «Нью-Джерси», «Филадельфия» в ОТ дожала «Детройт»

«Бостон Брюинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2. В составе «Бостона» отличились Райли Нэш, Патрис Бержерон и Брэд Маршан. За «Нью-Джерси» голы забили Майлз Вуд и Деймон Сиверсон. Голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в матче не принимал. Эта победа стала для «Бостона» 4-й кряду.
«Филадельфия Флайерз» в овертайме вырвал победу у «Детройт Ред Уингз» — 3:2. В основное время в составе «Филадельфии» отличились Эндрю Макдональд и Якуб Ворачек. За «Детройт» голы забили Джонатан Эрикссон и Франс Нильсен. Победу «Флайерз» принесла шайба Трэвиса Конечны на первой минуте овертайма. Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 15 секунд.
События дня НХЛ. Проворов оставит Малкина без плей-офф?
Малкин и компания проиграли «Шаркс», чем осложнили себе борьбу за кубковую путёвку.