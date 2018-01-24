Грин: братья Седин стали олицетворением хоккея

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин прокомментировал ситуацию с контрактами шведских нападающих команды Хенрика и Даниэля Сединов. 1 июля хоккеисты могут стать неограниченно свободными агентами.

«Прежде всего братья Седин стали олицетворением нашего вида спорта. Они проводят хороший сезон, набирают очки, помогают команде. С ними очень приятно работать. „Ванкувер“ не знает, что будет на следующий год. Насколько я понимаю, они уже говорили между собой об этом. Этот вопрос решается, но не хотел бы сегодня рассуждать, что будет летом. Мне нравится с ними работать. Знаю, что они всегда будут играть с полной отдачей. Дальше будет видно», — цитирует тренера русская версия официального сайта НХЛ.

Хенрик Седин является лучшим бомбардиром (1052 очка) и ассистентом (813) в истории клуба, Даниэль — лучшим снайпером (318 голов). Даниэль занимает второе место по набранным очкам (1016) и голевым передачам (635).