Горский: гол форварда «Ак Барса» Ландера в матче с «Витязем» отменён ошибочно

Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал отмену гола нападающего «Ак Барса» Антона Ландера в матче с «Витязем», который завершился победой подмосковного клуба со счётом 2:0.

«Ошибочное решение судей. Клинкхаммер во время броска Ландера и до него стоял спиной к вратарю и не мог видеть, куда тот поедет. Сапрыкин же сам начал движение навстречу Ландеру и в итоге нарвался на столкновение. Вратарь «Витязя» сам активно работал на своём пятачке, Клинкхаммер же практически не участвовал в эпизоде. Возможно, судей смутило то, что в последний момент игрок «Ак Барса» задел голову голкипера «Витязя». Но это, повторюсь, произошло явно не по вине Клинкхаммера. Гол, конечно, надо было засчитывать», — цитирует Горского официальный сайт лиги.

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