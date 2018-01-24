Мартемьянов: не могу сказать, что хоккей в КХЛ превращается в балет

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал выступление команды в текущем регулярном сезоне КХЛ. Хабаровская команда занимает девятое место на Востоке, отставая от «Авангарда», который располагается на восьмом месте, на шесть очков.

«Сохранили костяк команды с прошлого сезона, сумев позволить себе производить точечные усиления. Сейчас вижу, что ни в ком не ошиблись. Все готовы бороться с максимальной отдачей. Нет звёзд — есть коллектив, в котором все равны. Если сохраним этот настрой на оставшиеся матчи и тренировки, шансы на плей-офф будут очень высоки.

Не могу сказать, что хоккей у нас превращается в балет. Даже топовые команды вроде ЦСКА, «Йокерита» или «Локомотива» являются очень жёсткими и мобильными. Считаю, сейчас хоккейное сообщество на правильном пути: команды, играющие в плотный, силовой и скоростной хоккей, начинают возрождаться. На мой взгляд, эта тенденция правильная.

Спрос на такой хоккей стал больше. Площадка в Хабаровске стала на четыре метра уже, пространства меньше — соответственно, контактной игры больше. К площадке привыкли. Но связывать наши результаты с ней я бы не стал. «Адмирал» уже не первый сезон играет на таких размерах. Но в прошлом сезоне они без проблем вышли в плей-офф. Сейчас у них результаты хуже, хотя большую часть этой «регулярки» состав был тот же. Всё зависит не только от размеров поля, но и от игроков — их подготовки и самоотдачи.

«Амуру» очень пригодился опыт Александра Фролова, игравшего на таких полях в НХЛ. Его манера игры, подсказки партнёрам позволили остальным хоккеистам достаточно быстро перестроиться, усвоить специфику подобного стиля. Наши нападающие во многом играли на Александра и рядом с ним сами научились выхватывать моменты для бросков и передач в очень ограниченное время для принятия решения", — цитируют тренера «Известия».