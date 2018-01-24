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Итоги дня в ВХЛ: седьмое поражение подряд «Звезды» и «КРС Хэйлунцзян»

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге 24 января состоялось четыре матча.

«Торпедо» на своём льду разгромил «Чэн Тоу» со счётом 6:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
6 : 1
1:0, 4:1, 1:0
Чэн Тоу
Цзилинь
1:0 – Тунхузин (Шин) – 16:40 (5x4), 2:0 – Ибатуллин (Тунхузин, Милёхин) – 20:46 (5x4), 3:0 – Торяник (Быков) – 23:29 (5x5), 3:1 – Дельнов (Рогов, Максимов) – 31:07 (5x4), 4:1 – Шестаков (Коротков) – 36:00 (5x5), 5:1 – Белозёров (Куракин) – 37:55 (5x5), 6:1 – Бердников (Сауторн, Иван Иванов) – 51:13 (5x4)

«Сарыарка» в домашнем матче в упорной борьбе вырвала победу у «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» — 2:1. Гости потерпели седьмое поражение подряд.

ВХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
2 : 1
1:0, 0:1, 1:0
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
1:0 – Ердаков (Желнеровский, Юксеев) – 06:44 (5x5), 1:1 – Ху (Дубровин, Скворцов) – 27:25 (5x4), 2:1 – Назаркин (Сиксна, Желнеровский) – 53:29 (5x4)

«Рубин» на домашнем льду переиграл «Звезду» со счётом 4:3. Хозяева выиграли второй период — 4:0. Гости проиграли в седьмой раз кряду.

ВХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
4 : 3
0:1, 4:0, 0:2
Звезда
Чехов
0:1 – Сергеенко (Зыков) – 04:41 (5x5), 1:1 – Давыдов (Кравченко) – 23:59 (5x5), 2:1 – Белов (Боголейша) – 25:24 (5x5), 3:1 – Давыдов (Мажуга, Кравченко) – 33:40 (5x5), 4:1 – Неколенко (Варфоломеев, Тимирёв) – 33:58 (5x5), 4:2 – Попугаев (Макеев) – 42:02 (5x5), 4:3 – Николишин (Антипов, Пешехонов) – 44:14 (5x5)

«Зауралье» в серии буллитов сломило сопротивление «Химика» — 4:3 Б. Хозяева выиграли пятый матч подряд, а гости потерпели пятое поражение кряду.

ВХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
4 : 3
2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0
Химик
Воскресенск
1:0 – Абмётка (Янчевский) – 05:06 (5x5), 2:0 – Абмётка (Цыганов, Железков) – 08:06 (5x5), 2:1 – Мухин (Губин, Куваев) – 15:21 (5x4), 2:2 – Бобров (Коротеев, Бородин) – 24:49 (5x5), 3:2 – Складниченко (Виксна) – 31:41 (5x4), 3:3 – Королёв (Павлюков, Кляузов) – 49:14 (5x4), 4:3 – Болтанов – 65:00 ( ПБ)
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