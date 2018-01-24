Итоги дня в ВХЛ: седьмое поражение подряд «Звезды» и «КРС Хэйлунцзян»

В Высшей хоккейной лиге 24 января состоялось четыре матча.

«Торпедо» на своём льду разгромил «Чэн Тоу» со счётом 6:1.

«Сарыарка» в домашнем матче в упорной борьбе вырвала победу у «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» — 2:1. Гости потерпели седьмое поражение подряд.

«Рубин» на домашнем льду переиграл «Звезду» со счётом 4:3. Хозяева выиграли второй период — 4:0. Гости проиграли в седьмой раз кряду.

«Зауралье» в серии буллитов сломило сопротивление «Химика» — 4:3 Б. Хозяева выиграли пятый матч подряд, а гости потерпели пятое поражение кряду.