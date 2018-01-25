Брэд Маршан дисквалифицирован на пять матчей за удар Юханссона локтем в голову

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан дисквалифицирован на пять матчей, без дополнительного денежного штрафа, за удар локтем форварда «Нью-Джерси Дэвилз» Маркуса Юханссона.

Инцидент произошёл в концовке третьего периода, во время игры судьи пропустили это нарушение. Маршан ранее в карьере пять раз получал дисквалификации, из-за которых пропустил 14 матчей. Его действия расценивались как рецидивистские.

Отстранение от матчей регулярного чемпионата не помешает Маршану принять участие в Матче всех звёзд НХЛ.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.