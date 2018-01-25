Третьяк: важно, что ФХР добилась того, что слово «Россия» будет на форме

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением об олимпийской форме сборной России. Напомним, на турнире запрещена российская символика.



«Федерация хоккея провела большую работу, чтобы было написано «Россия» на форме. Очень важно, что мы этого добились, это главное. А дальше уже – результат. Из моего опыта, критериями победы будут дисциплина и командная игра. Сегодня успех складывается из игры в большинстве и меньшинстве, сейчас тренерскому составу главное – расположить эти схемы, тогда будет успех. Ну и сердце… «Россия в моём сердце» — очень хороший лозунг, который понравился ребятам. У нас единый коллектив, дай бог, чтобы с нами был успех, мы очень хотим выиграть.



Мы хотим выиграть. Очень хотим, тем более давно этого не делали. У нас есть хороший состав, штаб, ещё чтобы бог помог. Удача тоже очень важна, хотя, конечно, везёт сильнейшим», — сказал Третьяк в эфире канала «Россия 24».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Знарок назвал состав сборной России на ОИ-2018. Мозякин едет! 25 хоккеистов, которые поедут за олимпийским золотом в Пхёнчхан.