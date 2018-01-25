Кожевников: Вайсфельда сняли, когда «Салават» поднялся, непонятные дела

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об отставке Леонида Вайсфельда с поста генерального менеджера «Салавата Юлаева».



«Это дело руководства. Когда они плохо играли, его не снимали, а когда команда поднялась, его снимают. Непонятные какие-то дела. Происходят нелогичные вещи. Когда команда играет плохо — все за Вайсфельда. Руководство же говорило, что поддерживает его во всём, это же месяц назад было. А потом его убирают. Это непонятно. Может быть, у них что-то случилось внутри? Уникальные вещи с Уфой происходят. То доверяют менеджеру, то нет. Другие люди будут туда идти уже с осторожностью. Или там должен быть кто-то свой, которому они полностью доверяют. Непонятное что-то происходит.



Какой может быть судьба тренерского штаба, который пригласил Вайсфельд? Они доказали, что ничего не могут. Нельзя же пять-шесть человек с собой привозить, у нас что, своих нет? Я против этого. Я всё понимаю, Вестерлунд – классный тренер, но он должен наших учить, а не привозить своих и, откровенно говоря, деньги зарабатывать. Мы же должны как-то себя уважать, а не просто привозить сюда кучу народа с сыновьями. Их будут судить по выступлению команды, но видите, как всё закрутилось? Вайсфельд говорил, что он этому штабу доверяет, что у него будет перспектива, что они думают уже на следующий год. Но сейчас в клубе новая политика, поэтому, возможно, их уже не будет», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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