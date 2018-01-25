«Салават Юлаев» расторг контракт с Леонидом Вайсфельдом

«Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом, сообщается на официальном сайте клуба.

Функционер работал в уфимском клубе с сезона-2015/16, ранее он занимал аналогичную должность в «Автомобилисте», новокузнецком «Металлурге», «Атланте» и «Ладе». При Вайсфельде «Салават Юлаев» в первом сезоне дошёл до финала Восточной конференции, во втором проиграл в первом раунде плей-офф. В текущем регулярном чемпионате уфимцы занимают первое место в дивизионе Чернышёва и второе в Восточной конференции.

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