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Белякова была отстранена от ОИ-2018 из-за технической ошибки МОК

Хоккей

Нападающая женской хоккейной сборной России Людмила Белякова была отстранена от ОИ-2018 из-за технической ошибки МОК, сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Именно поэтому Федерация хоккея России сумела получить для неё разрешение на участие в Играх.

«Отстранение хоккеистки Беляковой и биатлониста Елисеева — технические ошибки МОК, поэтому для них позже появилось разрешение», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

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ФХР добилась отмены запрета на участие в ОИ-2018 для нападающей Беляковой
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