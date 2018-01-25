Нападающая женской хоккейной сборной России Людмила Белякова была отстранена от ОИ-2018 из-за технической ошибки МОК, сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Именно поэтому Федерация хоккея России сумела получить для неё разрешение на участие в Играх.



«Отстранение хоккеистки Беляковой и биатлониста Елисеева — технические ошибки МОК, поэтому для них позже появилось разрешение», — сказал Поздняков на пресс-конференции.



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ФХР добилась отмены запрета на участие в ОИ-2018 для нападающей Беляковой